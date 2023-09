E' mancata Maria Vittoria Oliva per anni medico all'ospedale San Paolo di Savona

La comunità medica del Savonese piange la scomparsa di Maria Vittoria Oliva, Mavit, vedova Fancello.

Per anni medico all'ospedale San Paolo di Savona, apprezzata per le sue doti umane oltre che per la competenza professionale, da tempo in pensione, la dottoressa Oliva si è spenta dopo una lunga malattia all'Hospice Rossello, all'età di 78 anni.

“La dottoressa Oliva- ricorda Renato Giusto – è stata una delle prime a fare la radioterapia oncologica al San Paolo. Capace, professionale, la sua vita era stata dedicata alla medicina e ai pazienti oncologici che si sottoponevano alle terapie . Sarà ricordata nella comunità medica per la sua professionalità”.

I funerali avranno luogo lunedì 25 alle ore 10 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunta (Duomo), il rosario verrà invece recitato domenica sera alle ore 17 all'Hospice Rossello.

Maria Vittoria Oliva lascia il figlio Luis, l'adorato nipote Alessandro, la nuora Valentina.