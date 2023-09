Savona, doppio appuntamento in Unione Industriali: consiglio Fondazione Slala e assemblea utenti del porto

Si è tenuto, nella mattinata di oggi un importante incontro di confronto e lavoro presso la sede di Unione Industriali a Savona, con due appuntamenti come il Consiglio di Fondazione SLALA, soggetto partecipato da enti del basso Piemonte e della Liguria, di cui ricopre la carica di vicepresidente su nomina di Regione Liguria il dottor Gerardo Ghiliotto, imprenditore locale e presidente dell’Unione Utenti del Porto, associazione che si occupa di logistica portuale, sviluppo infrastrutturale e trasporti.

"Si sono trattati temi fondamentali quali la ristrutturazione della Variante A6 Savona-Altare, la questione dello svincolo di Savona e la definizione, una volta per tutte, di un percorso che possa portare alla realizzazione della bretella di collegamento A6-A26 dalla Val Bormida a Predosa e tutte le altre tematiche legate alla redistribuzione dei flussi e all’implementazione delle infrastrutture", dichiara il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Ha seguito l’assemblea degli utenti del Porto, alla quale ha partecipato anche il presidente della Provincia, in presenza del direttore del Distretto Marittimo e Portuale ligure ammiraglio ispettore Pellizzari, del commissario di Autorità di Sistema Portuale avvocato Paolo Piacenza, sindaci, autorità e tantissimi imprenditori.

"Quello del porto è un comparto nel quale l'impegno dell’ente, sia per competenza di funzioni infrastrutturali e autorizzative ambientali, oltre che di confronto amministrativo politico, è costante e sistematico per riuscire di concerto a gestire, evidenziare e dare concreto seguito agli obiettivi fondamentali oggetto di accordi che da tempo vivono sul Nostro Territorio – continua Olivieri -. Penso al protocollo che venne stipulato per la realizzazione della piattaforma Maersk nello sviluppo del porto di Vado, e il più ampio e comprensivo masterplan portuale che, in sinergia con Regione, venne sottoscritto proprio in Provincia nel 2019 con tutti i Comuni dell'Area Portuale di Savona, Vado Ligure, Albissola Marina, Bergeggi e con il coinvolgimento sistematico dei Comuni di Quiliano e Albisola Superiore che per presenze industriali, aree produttive e l’importantissimo svincolo autostradale sono parte integrante della pianificazione strategica del centro del Nostro comprensorio, con una visione sempre crescente di collegamento col cuore pulsante produttivo storico non solo savonese, ma di tutto il Nord-Ovest, rappresentato dalla Val Bormida con l'asse Altare-Carcare-Cairo, tutto il comprensorio produttivo con le attività di logistica, manifattura, componentistica e l’importantissimo distretto del vetro che coinvolge anche Dego", conclude il presidente Olivieri.