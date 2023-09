Lotta al tumore al seno, al via ad Alassio “Ottobre in Rosa”: tutte le iniziative

In tutto il mondo il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno. La città di Alassio – grazie all'impegno congiunto dell'assessorato guidato da Patrizia Mordente, in sinergia con la consigliera comunale con incarico alle Pari Opportunità Cinzia Salerno e in collaborazione con Airc - aderisce come sempre con grande partecipazione alla ricorrenza, rinnovando il suo impegno nel farsi portavoce di questo importante messaggio. A fianco delle iniziative culturali e dedicate al benessere, ogni martedì del mese, escluso il giorno 31, verranno svolte visite di prevenzione presso il Centro Medico Alassio Salute, gratuite per le prime due persone che chiameranno e a prezzo calmierato per le altre. Per informazioni è possibile chiamare il numero 346 1635400.

“Insieme all'assessore Patrizia Mordente – dichiara Cinzia Salerno, consigliera comunale con incarico alle Pari Opportunità – abbiamo realizzato un programma di iniziative davvero ricco e coinvolgente, che per tutto il mese di ottobre riunirà cittadini, studenti e turisti intorno ad un tema, quello della prevenzione, che, come sappiamo, è di primaria importanza. La partecipazione come sempre molto sentita delle associazioni, delle scuole e delle varie realtà che operano sul territorio e che anche quest'anno hanno sostenuto con grande entusiasmo questa iniziativa è il segnale più bello del saldo legame che ci lega e che ci rende forti nella lotta contro il tumore al seno, in ricordo di Alessia, giovane cittadina mancata prematuramente”.

Un ricco calendario di iniziative ed eventi dedicati alle donne attraverserà il mese di ottobre a partire da lunedì 2 alle ore 11, quando – come ormai da tradizione – la manifestazione verrà inaugurata dalla foto al femminile davanti al Comune, accanto alla fontana di Piazza della Libertà. Le cittadine di Alassio sono tutte invitate a partecipare a questa foto inaugurale.

A seguire, nelle giornate 14, 15, 28 e 29 ottobre (ore 9.30) l'appuntamento è sul Pontile Bestoso con le lezioni di yoga “tra mare e cielo”, a cura di “Essere Yoga”. Nella stessa affascinante cornice del molo di Alassio, il 7, l'8, il 21 e il 22 ottobre, sempre alle 9.30 sarà possibile partecipare a a lezioni di Pilates fisioterapico con metodo scientifico di postura, a cura di “ASD Fitness Blue Gim ” - Master coach Coni Daniela Billeci.

Il 19 ottobre, alle 9.30, il mese in rosa di Alassio assumerà le sembianze dello speciale contest tutto al femminile Drink Pink. Giunto alla sua terza edizione, coinvolgerà presso il Liquid Cocktail Bar - uno dei celebri locali della movida cittadina - le allieve dell'Istituto Alberghiero “Giancardi Galileo Aicardi”. L'evento è curato da Leila Mawjee e da Fidapa sezione di Alassio, presieduto dalla Consigliera comunale Cinzia Salerno. A seguire, il 20 ottobre, si svolgerà la cerimonia di premiazione del vincitore con l'assegnazione di un corso di inglese presso la British School di Albenga, offerto da Zonta Club.

Venerdì 13 ottobre alle ore 10 sarà invece la volta di una speciale Camminata in Rosa

a cura di AIRC, con le classi di terza media della scuola secondaria di primo grado e le classi prime e seconde dell'Istituto “Giancardi Galilei Aicardi” .

L'Istituto “Giancardi Galilei Aicardi” è coinvolto anche nel successivo e prestigioso evento che si svolgerà tra le proprie mura giovedì 26 ottobre a partire dalle 20.30, con uno speciale

Charity Dinner il cui ricavato verrà devoluto a favore della ricerca.

Venerdì 27 ottobre alle ore 10, presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” avrà luogo un importante convegno dedicato alla figura di Eva Mameli, nel centenario della nascita di suo figlio Italo Calvino. Intervengono gli allievi dell'Istituto insieme a Cinzia Salerno, Patrizia Mordente, Sabina Poggio ed Elena Accati. Modera l'incontro Claudio Porchia.

Calendario completo degli appuntamenti:

Lunedì 2 ottobre, ore 11.00

Piazza della libertà

Apertura “Alassio in Rosa”

Le donne di Alassio per AIRC



Sabato 14 e domenica 15 ottobre, ore 9.30

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, ore 9.30

Pontile Bestoso

Yoga tra mare e cielo- a cura di “Essere Yoga e Benessere”



Sabato 7 e domenica 8 ottobre, ore 9.30

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, ore 9.30

Pontile Bestoso

Pilates fisioterapico con metodo scientifico di postura

di “ASD FITNESS BLUE GIM”

Master coach Coni Daniela Billeci



Giovedì 19 ottobre, ore 9.30

Bar Liquid-Alassio

Drink Pink

a cura di Leila Mawjce in collaborazione con l'“Istituto Giancardi Galilei Aicardi”, Zonta club e Fidapa sezione di Alassio



Venerdì 20 ottobre

Istituto “Giancardi Galilei Aicardi”

Premio e cerimonia di Alassio Drink Pink”

a cura di Zonta Club e Fidapa Sezione di Alassio

(Premiazione: corso d’inglese c/o British School offerto da Zonta Club)



Venerdì 13 ottobre, ore 10

Camminata in Rosa

a cura di AIRC, con le classi di terza media della scuola secondaria di primo grado e le classi prime e seconde dell'Istituto “Giancardi Galilei Aicardi”



Giovedì 26 ottobre, ore 20.30

Istituto “Giancardi Galilei Aicardi”

Charity Dinner



Venerdì 27 ottobre, ore 10.00

Biblioteca Civica "Renzo Deaglio"

Convegno dedicato alla figura di Eva Mameli, nel centenario della nascita di suo figlio Italo Calvino

In collaborazione con l'Istituto “Giancardi Galilei Aicardi”

Intervengono gli allievi dell'Istituto insieme a Cinzia Salerno, Patrizia Mordente, Sabina Poggio ed Elena Accati. Modera l'incontro Claudio Porchia.