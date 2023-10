Don Angel Fernandez Artime nominato cardinale: nel novembre 2022 visitò l'Istituto Salesiano di Alassio (FOTO)

Don Angel è il 10° successore di Don Bosco e nel novembre dello scorso anno fece visita all'Istituto di Alassio con un calorosissima accoglienza da parte dei numerosi allievi, degli insegnanti, del personale e di tutta la città , le sue istituzioni e associazioni. Non mancò nemmeno il Vescovo mons. Borghetti a salutarlo. E la figlia di Mario Berrino, Angela, alla presenza del vicesindaco Angelo Galtieri, ha fatto apporre la sua firma per la piastrella sul Muretto.

Il direttore del Don Bosco di Alassio, ing. Michele Molinari ha dichiarato: << Noi tutti salesiani di Alassio abbiamo accolto con immensa gioia la notizia che vede il nostro Rettor Maggiore diventato "Sua Eminenza". Ricordiamo la bella giornata della sua visita nel novembre 2022, durante la quale don Artime non ha tralasciato di dialogare con ciascuno di noi: dagli allievi, dal personale di cucina , allo staff del collegio, ai volontari, tutti insomma. Una bellissima visita, indimenticabile... Egli non ci lascerà subito. Papa Francesco gli ha permesso di finire il suo mandato da Rettore che scadrà fra un anno... E' stata per noi una bellissima sorpresa la notizia, E' la prima volta che un nostro Rettore diventa cardinale>>.