Alassio, ripresi i lavori di restyling di piazza Airaldi e Durante (FOTO)

Nella giornata di ieri sono ripresi i lavori di ristrutturazione di piazza Airaldi e Durante. La variante da poco approvata dalla giunta comunale di Alassio, rispetto al progetto originario di ripristino della pavimentazione lignea, prevede un restyling più integrale della piazza.

L'obiettivo principale è migliorare l'impatto visivo del piano di calpestio, nonché renderlo maggiormente fruibile alle persone con disabilità, in linea con il piano comunale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La collaborazione con la Soprintendenza ha reso possibile l'approvazione del progetto, che è stato presentato con tempi record dalla progettista, l'architetto Manuela Moreno di Albenga.

Le nuove opere comprendono la realizzazione di un pavimento di calpestio in lastre di pietra arenaria proveniente dalla Cava di Verezzo, che si integra perfettamente con la pavimentazione dei vicoli del centro storico circostante: "Le lastre vengono posate a riquadri con direzioni di posa ruotate di 90 gradi tra un riquadro e l'altro, creando cornici in travertino intorno ai riquadri stessi. Inoltre, è prevista la realizzazione di un pavimento in travertino nell'inserto centrale che collega Via Brennero con la zona fronte mare. Per facilitare l'accesso alla piazza, verrà anche realizzata una rampa per disabili", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Demanio, Cimiteri e Informatica Rocco Invernizzi.

Durante la ristrutturazione della piazza saranno preservati due alberi di alto fusto, un leccio e un ulivo, e verrà potenziata la presenza di verde con l'inserimento di due palme "phoenix dactylifera". Questo intervento è in linea con l'attuale disposizione delle piante, posizionate centralmente rispetto all'inserto in Travertino.

Verranno inoltre sostituite le obsolete e danneggiate sedute circolari lignee con nuove sedute che si integrano con l'arredo urbano del centro storico. Saranno installati nuovi punti luce in stile liberty, simili a quelli già presenti nel centro storico, e un parapetto metallico verrà collocato lungo la rampa e la zona con un dislivello verso il mare.

Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero essere completati entro il prossimo periodo festivo: "L’amministrazione comunale desidera ringraziare gli esercizi commerciali che operano nella zona, per aver sopportato pazientemente l’inevitabile disagio dovuto ai lavori, consci del valore di questo intervento per la valorizzazione della piazza e dell'intero borgo Barusso", conclude Invernizzi.

Questo ambizioso progetto di ristrutturazione è destinato a rendere piazza Airaldi e Durante un luogo ancora più accogliente e accessibile per tutti, contribuendo a mantenere viva la storia e la bellezza del borgo Barusso.