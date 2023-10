A Loano tornano le "Mele di Aism" per aiutare la ricerca contro la sclerosi multipla

“Facciamo sparire la sclerosi multipla con un sacchetto di mele” è l’appello di Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in vista dell'edizione 2023 de “La Mela di Aism”.

Il prossimo fine settimana molte piazze si coloreranno di rosso, giallo e verde. Sono i colori di due milioni mele di Aism che il prossimo fine settimana 14 mila volontari distribuiranno in tutta Italia. Le mele, di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared, saranno disponibili in sacchetti da 1,8 chili che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro.

I volontari Aism saranno a disposizione per informare, sensibilizzare e raccogliere fondi per garantire a ogni ragazzo, giovane e adulto con sclerosi multipla e patologie correlate la speranza concreta e quotidiana di vedere sparire dalla vita, una volta per tutte, l’impatto a volte devastante della sclerosi multipla.

L’evento parte il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà, per ritornare in piazza nel week end di sabato 7 e domenica 8 ottobre.

A Loano i volontari saranno in piazza Rocca nei giorni 7 e 8 ottobre (in caso di maltempo nei giorni 14 e 15 ottobre).

“La Mela di Aism” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.