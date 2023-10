PPI Albenga, il Comitato torna alla carica: "Indispensabile l'apertura h24, chiediamo risposte"

L'estate ha appena lasciato spazio all'autunno, ma per il Comitato Spontaneo Senzaprontosoccorsosimuore, è il momento di riflettere sul passato e proiettarsi verso il futuro. La stagione calda ha portato un considerevole aumento delle presenze ad Albenga e nell'intero territorio circostante, sollevando preoccupazioni significative dal punto di vista delle necessità sanitarie. Tuttavia, mentre il clima continua a suggerire la dolcezza della primavera, l'inverno si avvicina rapidamente.

"Il Punto di Primo Intervento di Albenga è stato di fondamentale importanza questa estate per il nostro comprensorio, per tutto il ponente savonese e perfino per chi vive in alcune località dell'Imperiese e del Piemonte. Grazie alla preziosa attività svolta, infatti, non solo molte persone hanno trovato sul territorio risposte concrete alle proprie necessità mediche, ma è stato alleggerito anche il carico di lavoro del pronto soccorso di Pietra Ligure".

"Proprio alla luce di tali considerazioni e rilevato che nella stagione invernale non diminuiscono le necessità di un territorio il cui tessuto sociale è composto in prevalenza da una popolazione anziana, chiediamo delle risposte circa le intenzioni sul futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia e in particolare del suo PPI", aggiungono dal Comitato.

"Inoltre, così come rappresentato attraverso le osservazioni al Piano Sociosanitario, recepite dala Regione, che ha chiesto deroga dell’orario di apertura al Ministero, il PPI di Albenga non solo deve continuare la sua attività, potenziarla ulteriormente e migliorarla, ma è indispensabile l’apertura h24 di questo importante presidio di emergenza. Chiediamo pertanto riscontro circa l’esito della richiesta di deroga al Ministero. Il nostro territorio e i cittadini meritano di ottenere al più presto risposte concrete", concludono dal Comitato.