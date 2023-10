Celle, un pranzo per ristrutturare la chiesa di San Isidoro a Pecorile: obiettivo risanare il campanile

Una camminata, un pranzo con un fine benefico e nel pomeriggio spazio alla castagnata. Il Comitato Pro Loco di Pecorile vuole continuare l'opera di ristrutturazione della chiesa di San Isidoro e N.S. della Guardia e per questo darà vita domenica 8 ottobre, a conclusione della passeggiata organizzata dal Comune, ad una mangiata a base di polenta e nel pomeriggio una merenda con le classiche castagne e focaccette.

"Il Comitato Pro Loco tutto l'utile tende a investirlo per la frazione ristrutturando la chiesa di San Isidoro, centro di aggregazione per la comunità - ha detto Juan Decastelli, presidente del Comitato - Abbiamo già fatto un primo intervento di risanamento e ristrutturazione della sacrestia superando tutti i vari iter burocratici dei progetti. Stanziando 15mila euro negli ultimi due anni".

"Vorremmo prossimamente presentare un progetto per il risanamento del campanile in modo che sia in sicurezza - prosegue -