E' morto Armando Brustia, uno degli arbitri storici del calcio e presidente onorario dell'Associazione Arbitri

Nativo della zona di Vercelli, savonese di adozione, Brustia aveva 99 anni ed è stato presidente della sezione savonese negli anni ottanta. Ex dipendente dell’Inps, da giovane è stato arbitro di calcio a livello della quarta serie.

Era entrato a far parte dell'Associazione arbitri nel 1947 , direttore di gara fino al 1959 e diventato poi arbitro benemerito nel 1973 e osservatore arbitrale in serie C alla fine degli anni Ottanta.

Lo scorso giugno durante i per i 100 anni della sezione Aia di Savona, dove è stato per anni presidente, celebrato i 75 anni di appartenenza. E' stato componente attivo dell'Aia Savona e nel Comitato regionale. I funerali di Armando Brustia, saranno domani, martedì 10 ottobre, alle ore 15 nel cimitero di Zinola dove verrà cremato. Lascia la figlia Nadia.

"Addio al 'mio Presidente Armando Brustia è stato un assoluto protagonista della storia della Sezione A.I.A. di Savona - dice Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare ed ex assistente arbitrale di livello internazionale- Presidente dal 1976 al 1988, Armando prima che un grande Arbitro di calcio è stato un grande uomo e un grande Presidente. Sono addolorato, riposa in pace caro Armando".