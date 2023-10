Lega: "Stima e sostegno a vicepresidente della Regione Piana contro accuse infondate"

"Al vicepresidente della Regione Alessandro Piana va tutta la stima, la solidarietà e il sostegno della Lega. È bastato poco per dimostrare la sua estraneità alla vicenda nella quale si è ritrovato coinvolto, senza neppure essere indagato". Ad affermarlo sono i gruppi della Lega in comune a Genova e in Regione Liguria.

"La macchina del fango si è messa in moto, ma i fatti e la documentazione dimostrano che nel giorno preso in esame dall’indagine, il primo marzo del 2022, il vicepresidente era a casa sua - in provincia di Imperia - a lavorare. Circostanze che trovano conferma nei registri degli autisti della Regione e nei numerosi testimoni che hanno partecipato alla video chiamata di lavoro".

"Rinnoviamo la nostra fiducia nelle istituzioni che sapranno fare chiarezza. Alessandro è una persona perbene e un padre di famiglia esemplare, al quale rinnoviamo tutta la nostra stima e il nostro sostegno", concludono dalla Lega.