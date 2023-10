Meditazione, rilassamento e connessione ad Andora con un "Bagno di Suono"

“Bagno di suono” sabato 14 ottobre, alle ore 17.00, nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro, ad Andora, dove le artiste Jolanda Moletta ed Elena Gaia Bedino offriranno al pubblico l’esperienza di un momento di meditazione, di rilassamento e connessione.

Questo evento nasce dalla collaborazione tra Jolanda, musicista e artista, ed Elena, accordatrice vibrazionale e attrice: unite dall'amore per il suono, propongono un bagno sonoro come occasione di meditazione e rilassamento che offre la possibilità di abbandonare lo spazio e fermare il tempo per ascoltare il proprio cuore.

"Il suono ha un altissimo potere di guarigione, come era noto già nelle civiltà, ancora di più quando esso prende la forma di “canto”, perché guidato dalla coscienza e dall’anima" spiegano.

L'intento delle due artiste è di restituire all'atto performativo il suo significato originario terapeutico. Tutti i partecipanti entrano in una dimensione altra, l'offerta artistica si fa strumento per il fluire emotivo, per ricevere intuizioni. Artista e pubblico creano, insieme, nella presenza come volontà di esserci.

I partecipanti dovranno avere un tappetino da ginnastica o da yoga e una bottiglietta d’acqua.