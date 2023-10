Liguria a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive di 47.500 euro.

La più alta arriva da Varazze, dove tre ambi e un terno sono valsi a un fortunato giocatore 25mila euro, a cui si aggiungono i 22.500 vinti a Genova con un terno secco sulla ruota del capoluogo ligure.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 908 milioni in questo 2023.