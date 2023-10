Albissola Marina, in arrivo 7 nuovi attraversamenti pedonali "intelligenti": più illuminati e sicuri

Da alcuni giorni ad Albissola Marina sono in corso i lavori per la posa in opera di 7 nuovi impianti “smart” per potenziare l’illuminazione e la segnalazione di alcuni attraversamenti pedonali presenti nei principali punti della viabilità cittadina e che fino ad oggi sono risultati scarsamente illuminati.

Questi riguarderanno alcune delle strisce pedonali presenti lungo via delle Industrie (all’altezza della fermata bus dal civ. 30), viale Faraggiana (all’altezza dell’asilo di via Don Ricchebuono), viale Perata (altezza della torretta Enel e altezza crocevia tra via Leoncavallo e via Don Bosco), viale Liguria (tra via del Forte e via Giordano), via Cilea (verso il parcheggio di piazza V. Veneto), piazza San Benedetto (nuova fermata autobus in zona “Pesci Vivi”).

I nuovi impianti di miglioramento della visibilità e illuminazione delle strisce pedonali, la cui installazione è fase di ultimazione, denominati “Pedone Smart” sono stati forniti e messi in opera dalla ditta Blindo Office Energy di Valenza, si compongono sostanzialmente di due strutture montate ai lati delle strisce pedonali che sono in grado, attraverso un sensore, di rilevare automaticamente la presenza di un pedone intento ad attraversare la strada, facendo così attivare di giorno le luci gialle ad intermittenza e nelle ore serali/notturne anche la doppia illuminazione a led.

Infatti, tutte le luci dei nuovi "Pedoni Smart" entrano in funzione automaticamente solo in caso di attraversamento di un pedone grazie ad un sistema con sensore a doppia tecnologia per la rilevazione automatica del pedone. Per maggior garanzia di funzionamento è possibile attivare l’impianto anche mediante un apposito pulsante di chiamata.

Con questi nuovi impianti l’illuminazione delle strisce pedonali è ottenuta mediante un nuovo ed avanzato sistema a doppia sorgente completamente integrato nei pali della relativa segnaletica. Nella parte superiore di lato sono alloggiate quattro lampade a led bianche, opportunamente inclinate e orientate per illuminare la zona interessata al passaggio del pedone. Nella parte inferiore dei sostegni, è invece presente un'ulteriore sorgente luminosa fortemente direttiva che provvede ad illuminare le strisce pedonali.

L’effetto combinato di queste due sorgenti luminose permette così di ottenere il massimo effetto di riflessione della luce sul pedone ed elimina i fenomeni di abbagliamento dei passanti e dei conducenti dei veicoli. A rilevamento avvenuto del passante, i due sistemi combinati di luci a led si attivano per rendere visibile il pedone mentre le due lampade gialle a lampeggio alterno, iniziano ad allertare a distanza gli automobilisti/motociclisti che il pedonale è impegnato da passanti. In assenza di pedoni, il sistema luminoso si spegne e rimane in stand-by sino all’attraversamento successivo. In questo modo non si genera un effetto abitudine nei conducenti di veicoli che vi transitano.

Il sistema è alimentato tramite la rete elettrica e in alcuni casi dove l’esposizione ottimale lo permette, l’alimentazione è garantita tramite pannello fotovoltaico.

"Se i risultati di queste prime installazioni risulteranno soddisfacenti in termini di miglioramento della visibilità e sicurezza degli attraversamenti pedonali interessati, allora la sperimentazione potrà essere ampliata nei prossimi anni anche ad altri punti critici presenti nella viabilità cittadina - afferma il vicesindaco Luigi Silvestro -. Nel frattempo stiamo anche lavorando per predisporre una ipotesi progettuale per la messa in sicurezza anche degli attraversamenti presenti lungo l’Aurelia ma che trovandosi sotto la competenza Anas dovrà avere il suo relativo nullaosta prima di poter proseguire con la progettazione definitiva propedeutica anche alla ricerca di appositi bandi per il relativo finanziamento".

"Con questo ultimo intervento insieme ad altri in fase di ultimazione, come ad esempio lo spostamento della fermata dell’autobus in zona 'Pesci Vivi' per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale di corso Bigliati davanti ai Bau Bau Village - aggiunge - come Amministrazione stiamo attuando, passo dopo passo, compatibilmente con le risorse disponibili, una programmazione che punta al miglioramento della sicurezza stradale mirata non solo per i passanti che impegnano le strisce pedonali, ma anche i cittadini alla guida del proprio veicolo (auto e/o moto)".

"Mi preme anche sottolineare però che tutti questi interventi e quelli futuri che confidiamo di riuscire a mettere in campo, non possono e non potranno sostituirsi completamente alla costante attenzione che tutti noi cittadini, sia automobilisti che pedoni, debbiamo avere dentro e fuori i centri urbani. Il rispetto delle regole del codice della strada da ambo le parti, pedoni e conducenti di veicoli, rimane la prima garanzia di sicurezza" conclude il vicesindaco albissolese.