Villanova d’Albenga, servizio di gestione rifiuti passato a Sat: garantiti i posti di lavoro

Cambio della guardia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel comune di Villanova d’Albenga. Da lunedì 16 ottobre è subentrata la società pubblica SAT spa.

“La nuova società garantirà il contratto di lavoro al personale già operante sul territorio, mettendo a disposizione nuovi mezzi, nuove attrezzature e cassonetti – ha spiegato su Facebook il sindaco Pietro Balestra -. Il comune sta già operando per apportare miglioramenti al servizio, tra cui a breve lo spazzamento meccanizzato del centro urbano e delle frazioni - prosegue Balestra -. Per tutte le utenze sia domestiche che non domestiche non cambiano le modalità di conferimento dei rifiuti”.