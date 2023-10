A Dego lo spettacolo "Leopardi odiava la minestrina?"

Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, ha descritto con maestria la "cara minestrina" come una piccola seccatura quotidiana. Ma cosa pensavano gli altri scrittori dell'arte di mangiare?

Sabato 28 ottobre, con inizio alle ore 17, il salone della pro loco situato in piazza Botta a Dego, sarà il palcoscenico di un viaggio letterario attraverso le relazioni tra gli autori e il cibo, presentato dalla Compagnia "canzoni & teatro".

L'evento promosso dal Circolo Culturale Dego, è stato organizzato in collaborazione con il @Consorzio Agro-forestale Dego e la pro loco, e grazie alla generosità di un privato cittadino.

Dopo il successo de "Il partigiano Johnny over the rainbow", Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua e Giuliano Scarso tornato ad esibirsi a Dego. Parole e musica per un pomeriggio culturalmente interessante e divertente.