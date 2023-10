Guasti e problemi all'acquedotto: Cairo in Comune interroga il sindaco Lambertini

Negli ultimi giorni i cittadini di Cairo Montenotte hanno dovuto affrontare disagi significativi dovuti a guasti e problemi nell'acquedotto comunale.

L'acqua sporca e maleodorante ha suscitato preoccupazione tra i residenti, portando il gruppo di opposizione "Cairo in Comune" a presentare un'interrogazione urgente al sindaco Paolo Lambertini.

I consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di informazioni chiare sul sito istituzionale del comune: "Per sapere se l'acqua era potabile e quando sarebbe stato risolto il problema, ci siamo rivolti, come tanti altri cittadini, direttamente al numero verde di Ireti che però aveva ben poche notizie".

Tra le domande poste nell'interrogazione urgente, l'opposizione chiede informazioni dettagliate sulla condizione attuale dell'acquedotto, nonché la pianificazione di eventuali interventi di sostituzione dei tratti più vecchi e danneggiati della rete idrica. Un'altra preoccupazione sollevata riguarda la disponibilità futura di acqua per le famiglie e le attività della città.