Lutto a Cengio per la scomparsa di Lucia Rossi, ex dipendente della Ferrania e presenza costante nella parrocchia di Santa Barbara

Cengio piange Lucia Rossi, ex dipendente della Ferrania, mancata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Aveva 82 anni. La notizia della scomparsa ha suscitato una profonda tristezza in tutto il paese, dove era amata e conosciuta per la sua dolcezza e l'impegno nella comunità.

Proprio all'interno dello stabilimento ferraniese aveva conosciuto il compagno di una vita, Stelvio Menghi, storico attivista del Partito democratico, diventato poi suo marito. Da questa unione sono nati due figli: Pierluigi ed Enrico. Ma l'impegno di Lucia non si limitava alla sfera familiare. Era una presenza costante e fondamentale nella parrocchia di Santa Barbara.

I funerali saranno celebrati lunedì 30 ottobre, alle ore 11, nella chiesa di Santa Barbara. Il santo rosario invece, domenica 29 ottobre, alle 20.30 nella suddetta parrocchia.