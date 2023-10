"Stupratori a casa Boldrini", rigettato in Cassazione il ricorso del sindaco Camiciottoli

Nel dicembre del 2022 era stata confermata in Appello la condanna contro il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli per il reato di diffamazione nei confronti di Laura Boldrini e nella giornata di ieri la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del primo cittadino.

"Oggi (ieri.ndr) la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che Camiciottoli aveva fatto contro la sentenza d'Appello che lo condannava per diffamazione aggravata a mezzo social. La sentenza è, dunque, definitiva - ha detto l'ex presidente della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, deputata del Pd - Il sindaco - una figura istituzionale - si era rivolto nei miei confronti con un carico di odio che non poteva passare sotto silenzio. Non solo per l'umiliazione rivolta a me, ma anche per quella rivolta a tutte le donne che uno stupro l'hanno subito davvero".