"Terremoto" giudiziario in Provincia a Savona, Maurizio Novaro interrogato tre ore in Procura

Presenteranno la richiesta di revoca dell’interdizione, per dodici mesi, dal luogo di lavoro gli avvocati Massimo Boggio e Marco Fazio che difendono Maurizio Novaro, dirigente dell’ufficio legale della Provincia di Savona (attualmente sospeso).

Il funzionario e legale molto conosciuto nell’Imperiese è stato interrogato per più di tre ore dai pubblici ministeri Maddalena Sala e Claudio Martini. Solo un paio di settimane fa, davanti al giudice delle indagini preliminari, Alessia Ceccardi, Novaro si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il dirigente di Palazzo Nervi davanti ai pm titolari dell’inchiesta ha risposto nel dettaglio alle varie contestazioni che gli sono state avanzate. Come si ricorderà è iscritto nel registro degli indagati nell’ambito delle indagini per le assunzioni sospette.

Da precisare che Novaro non sarebbe coinvolto, invece, nel filone d’indagine per maltrattamenti verso i dipendenti: secondo quanto emerso, non avrebbe mai preso parte a tali comportamenti, assistendo in maniera passiva solo ad alcuni episodi.

Due le misure interdittive a cui al momento è sottoposto: la prima, l’obbligo di dimora nel suo Comune di residenza, Diano Marina, è già stata revocata. Nei prossimi giorni sarà sentita Giulia Colangelo, direttore generale della Provincia, sospesa dal ruolo per un anno dal Ministero dell’Interno.