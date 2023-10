Varazze e la Polisportiva San Nazario in lutto per la scomparsa di Silvana Tarenzi

Varazze e la Polisportiva San Nazario in lutto per la scomparsa all'età di 69 anni di Silvana Tarenzi.

Figura di riferimento per la società del quartiere varazzino, era stimata e apprezzata e non stanno mancando nelle ultime ore i messaggi di cordoglio e ricordo nei suoi confronti.

"Ci ha lasciati Silvana: era da anni la coordinatrice dei volontari addetti al bar e la regista della cucina della Festa del Mare. Per tanti di noi era però molto altro: Silvana era un'amica e la sorella maggiore, presenza costante e rassicurante nel dirigere questa e quest'altra cosa col suo sorriso burbero e sincero - dicono dalla Polisportiva che oggi sarà chiusa tutta la giornata in segno di lutto - Ora ci lascia un vuoto che non sarà colmato. Ci stringiamo con tutto il nostro affetto alla famiglia e ai tanti che le hanno voluto bene".