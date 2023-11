Agenzia delle Dogane, criticità nei nuovi buoni pasto ai dipendenti: "Impossibile fruirne nel savonese

"La Direzione territoriale della Liguria ha recentemente concluso, dopo tre mesi di vacanza contrattuale, la convenzione per i buoni pasto spettanti ai dipendenti delle Dogane per il territorio regionale mettendo a disposizione dei dipendenti un vero e proprio pranzo di nozze coi fichi secchi e forse senza neanche quelli". Questa l'accusa che arriva dal responsabile territoriale di FLP Ecofin Agenzie Fiscali, Mirko Principato.

Che spiega: "Lo scorso giugno, infatti, scadeva la convenzione con la società fornitrice dei buoni pasto e da allora la locale Direzione ha impiegato ben tre mesi per procedere al rinnovo con un nuovo fornitore che però lascia quasi totalmente scoperta la provincia di Savona - afferma - Infatti, pur riscontrando sin dall’inizio della fase di stipula che il fornitore non copriva adeguatamente il savonese, l’Agenzia ha proceduto lo stesso alla stipula di un contratto svantaggioso per i propri dipendenti a livello regionale e totalmente castrante per i propri dipendenti delle sedi di Savona, Vado Ligure e Albenga".

Principato sottolinea quindi come "la ditta fornitrice non solo non garantisce i previsti tre esercizi commerciali nel raggio di 1 km dalla sede dei tre uffici ma lascia esclusa la maggior parte della grande distribuzione rendendo quasi impossibile la loro fruizione".

"Un corretto affidamento di tale fornitura non equivale solo al riconoscimento dei diritti dei dipendenti di ADM - prosegue - ma riporta una caduta economica non indifferente sul territorio provinciale e sulle attività economiche legate alla ristorazione, in quanto si parla di una cifra annua vicina ai centomila euro".

"Si segnala infine una totale disattenzione verso i colleghi portatori di disabilità che non possono fruire di esercizi comodamente utilizzabili nelle vicinanze degli uffici. Sarà quindi cura di questa Organizzazione Sindacale operare tutte le battaglie necessarie per dare il giusto riconoscimento ai dipendenti dell’Agenzia e per far tornare una coerente adesione con il tessuto economico locale" conclude il responsabile FLP, Principato.