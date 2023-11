Visita del comandante regionale GdF Zaccagnini al Comando di Savona e alla Compagnia di Albenga

Nella giornata odierna il Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, ha eseguito una visita ispettiva al Comando Provinciale di Savona e alla dipendente Compagnia di Albenga.

L’Autorità Regionale, dalla quale dipendono tutti i Reparti della Guardia di Finanza della Liguria, è stata accolta con gli onori di rito dal Comandante Provinciale di Savona, Colonnello t.ISSMI Aldo Noceti, e ha incontrato tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia savonese nonché una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo di Savona.

Successivamente, il Comandante Regionale, dopo aver partecipato a un briefing nel corso del quale il Comandante Provinciale ha illustrato il contesto socio-economico del territorio savonese, le attività svolte dai Reparti del Corpo a contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria, la situazione del personale e quella logistica dei vari Reparti dipendenti, ha fornito gli indirizzi e le direttive strategiche alle quali uniformarsi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Corpo dall’Autorità di Governo, in particolare fornendo indicazioni circa la prosecuzione delle più rilevanti attività investigative in corso sia sul versante della polizia giudiziaria che nel contesto fiscale/amministrativo comprendendovi l’azione di vigilanza sul corretto impiego dei fondi europei del Next Generation EU.

Ha proseguito, poi, esprimendo parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti e per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle savonesi nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali, invitando i finanzieri a proseguire con il massimo impegno nell’azione di contrasto nei vari settori di intervento, continuando a operare con un approccio investigativo trasversale precipuo del Corpo della Guardia di Finanza, la cui missione istituzionale è quella di assicurare il presidio degli interessi di vitale importanza per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere del nostro Paese.

Al termine della visita ispettiva, il Comandante Regionale, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato alla Compagnia di Albenga dove ha inteso dimostrare la propria vicinanza e il sostegno al personale operante, quotidianamente impegnato nei delicati compiti istituzionali.

A fattor comune, l’Autorità Regionale ha infine esortato tutte le Fiamme Gialle savonesi ad assicurare, attraverso la proiezione investigativa e internazionale della Guardia di Finanza quale forza di polizia economicofinanziaria, un concreto ed effettivo presidio di legalità in tutti gli obiettivi strategici delineati dall’Organo di vertice posti a tutela dei cittadini e dell’economia legale, in modo da garantire la corretta attuazione delle iniziative a rilancio dell’economia del Paese.