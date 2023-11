Stella, il comune acquista lo storico castello di San Giovanni: i proprietari furono in passato i Grimaldi di Montecarlo

Il comune di Stella acquista lo storico castello di San Giovanni i cui proprietari fu anche in passato la famiglia Grimaldi di Montecarlo. L'acquisizione è sbarcata ieri in consiglio comunale ed è stata votata all'unanimità.

L'amministrazione acquisterà il castello da un privato per una cifra che si attesta sui 70mila euro ai quali vanno aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.