A10, esercitazione di Protezione civile nella galleria "Monte Pasasco"

Nella notte tra il 15 e il 16 novembre, la Prefettura di Savona coordinerà un'importante esercitazione di Protezione civile nella galleria "Monte Pasasco" sull'autostrada A10, fra i comuni di Albisola Superiore e Savona.

L'evento coinvolgerà la Polizia Stradale, i vigili del fuoco, il Servizio 118 “Savona Soccorso” della Croce Rossa, il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia municipale del comune di Savona.

L’esercitazione comporterà la sospensione delle circolazione autostradale dalla mezzanotte alle cinque circa in direzione Francia e dall'una alle tre in direzione Genova. Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività volte alla elevazione degli standard di sicurezza in ambito autostradale.