Auto contro un muro a Cengio, grave un giovane: ricoverato in codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale questa mattina a Cengio. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 8.30 lungo la strada provinciale 339, poco fuori il centro abitato.

Il sinistro ha coinvolto un'automobile, pare una Volkswagen Golf. Il veicolo, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Cairo Montenotte, l'automedica e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il conducente, un 25enne che stava andando a consegnare il pane, una volta liberato dall'abitacolo, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l'ausilio dell'elicottero Drago. Le condizioni del giovane sarebbero gravi.