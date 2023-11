Auto esce di strada e finisce "infilzata" dal guardrail: ferito il conducente, morto il cane a bordo

Una persona ferita e un cane deceduto. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le ore 23.30, lungo la Sp 29 del Colle di Cadibona. Il veicolo, secondo quanto riferito, è stato letteralmente trapassato da un guardrail contro il quale è finito per cause in corso di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Altare e le forze dell'ordine. Lo schianto si è verificato all'altezza del ristorante La Churrascaria.

Il conducente dell'auto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Per il cane invece, che viaggiava a bordo del veicolo, non c'è stato nulla da fare.