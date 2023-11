Ceriale, il cadavere ritrovato potrebbe essere di un clochard: indagini in corso

Potrebbe essere di un clochard il corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nel pomeriggio odierno a Ceriale.

Erano circa le 14.00 quando è stato lanciato l’allarme per il cadavere trovato sul greto di un corso d’acqua, nella zona di via Tagliasacchi: era avvolto in una coperta legata con del fil di ferro, lì vicino anche uno zaino.

Immediato l’intervento dei militi della Croce Rossa di Ceriale e dei sanitari del 118, con le forze dell'ordine e, infine, anche della squadra di Vigili del fuoco di Albenga.

In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l'identità dell'uomo e le cause del decesso: secondo quanto trapelato sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, le modalità del ritrovamento hanno però convinto gli investigatori a indagare per omicidio.

A seguire la vicenda presente anche il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro.