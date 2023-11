Continua a minacciare e molestare l'ex e violare i domiciliari, arrestato 40enne di Cosseria

Erano stati disposti gli arresti domiciliari ma viste le continue condotte minacciose e moleste nei confronti dell'ex fidanzata il Gip Laura De Dominicis ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Questa la decisione presa nei confronti di un 40enne di Cosseria, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, che era stato denunciato ai carabinieri nell'aprile di quest'anno dall'ex compagna per le ripetute minacce e i comportamenti aggressivi nei suoi confronti.

L'uomo non aveva accettato la fine della relazione e aveva iniziato a chiamare ininterrottamente l'ex fidanzata minacciandola e ingiurandola, gettando spazzatura nel suo giardino e persino installando un gps all'interno dell'auto per seguire gli spostamenti e controllare la sua vita e le frequentazioni.

Non sono mancati poi i tentativi di avvicinamento per il paese mantenendo atteggiamenti minacciosi. La donna prima di presentare la querela nell'estate del 2022 era stata minacciata di morte davanti alla sua abitazione e l'uomo aveva iniziato a buttare nel suo giardino e sul terrazzo cicche di sigarette e cocci di vetro. Non erano poi mancate le minacce al nuovo compagno, gli aveva scagliato contro un ceppo da ardere e aveva imbrattato la sua proprietà con escrementi. Non sentendosi al sicuro e spaventata aveva così deciso in più di un'occasione di non dormire nella sua abitazione.

Da lì era stata presa la decisione del Gip Alessia Ceccardi di disporre un divieto di avvicinamento a meno di 100 metri dalla ex compagna e dai luoghi da lei frequentati. Il giorno successivo la notifica della disposizione della misura, l'uomo però si era avvicinato al nuovo compagno della donna minacciandolo e insultandolo.

Il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro aveva così richiesto gli arresti domiciliari, confermati dal Giudice per le Indagini Preliminari Emilio Fois.

Lo scorso 10 novembre però persistendo i comportamenti minacciosi e molesti da parte dell'uomo, il Gip aveva modificato l'indirizzo dove lo stesso doveva scontare i domiciliari, con lo scopo di di evitare che rimanesse a vivere in un appartamento di fatto vicino a quello della donna.

Il 40enne però il 12 e 13 novembre aveva continuato a molestare e minacciare l'ex (che si è presentata dai carabinieri), rendendo, evidente, di non essersi trasferito nel nuovo domicilio stabilito dal giudice, peraltro su istanza anche del suo legale difensore.

Per questo per lui si sono aperte le porte del carcere.