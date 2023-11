Savona, tentano di rubarle la borsa sull'auto mentre era ferma al semaforo ma aveva le portiere bloccate

E' la tecnica che viene chiamata “Vol à la portière” ed anni fa i casi erano frequenti in Francia, nella zona di Nizza. I ladri aspettano in un punto dove c'è uno stop o un semaforo per aprire velocemente la portiera rubare oggetti e soprattutto borse, lasciate sul sedile passeggero.

Il tentativo sarebbe avvenuto ieri pomeriggio a Zinola, come racconta la donna. "Verso le 17.30 . Due ragazzini non italiani dalla rotonda di Zinola hanno provato a portarmi via la borsa dalla macchina mentre ero ferma in coda per il semaforo. Meno male che io mi chiudo dentro".

Il tentativo di scippo non è così andato a buon fine grazie alla prontezza della donna che per sicurezza aveva bloccato le portiere.