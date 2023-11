4 lauree in 17 anni, la storia di Alessio Palo: "L'ospedale di Savona ha delle potenzialità, vogliamo far vedere che ha competenze"

Una laurea in Scienze Motorie conseguita nel 2006, una come Tecnico di Radiologia nel 2011, in Fisioterapia nel 2015 e infine l'11 novembre di quest'anno, la magistrale in professioni sanitarie delle scienze diagnostiche.

A raggiungere questo traguardo record, 4 lauree, è Alessio Palo, 40 anni, savonese, tecnico di Radiologia all'ospedale San Paolo di Savona.

"Volevo affinare ulteriormente il mio percorso per avere la possibilità di utilizzare queste competenze sul posto di lavoro - spiega Palo - in futuro magari continuerò a studiare".

In un periodo storico nel quale i neo laureati scappano dagli ospedali savonesi per cercare lavoro fuori regione, nel suo caso come quello di molti altri giovani medici, infermieri e oss, si sta radicando nel nosocomio di Savona.

"Pur essendo piccolo l'ospedale ha delle potenzialità e vogliamo far vedere anche fuori regione che abbiamo competenze - ha continuato - Siamo tanti ragazzi che continuiamo a formarci e a crederci, il percorso non è semplice ma siamo di Savona e questo è un fattore importante. Nonostante altre proposte siamo rimasti qui, è sicuramente una buona occasione quella di mettere a frutto ciò che abbiamo imparato qui".