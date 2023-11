Musica sacra, lirica e barocca nel fine settimana di concerti in diocesi

Cinquina di concerti nel fine settimana nella diocesi di Savona-Noli. Venerdì 24 novembre alle ore 21 presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, a Savona la Schola Cantorum Hapax, diretta dal maestro Angelo Mulé, eseguirà la "Messa di Requiem in re minore K626" di Wolfgang Amadeus Mozart in ricordo di suor Maria Gabriella Donaera delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia. L’ingresso sarà libero. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3406610264, scrivere un’e-mail a hapax.aps@gmail.com o consultare l’evento su Facebook QUI.

A Quiliano grandi talenti savonesi delle note si uniscono assieme per un importante compleanno. Venerdì 24 novembre alle ore 21 al Teatro Nuovo, nella frazione Valleggia, si terrà infatti un'imperdibile serata di musica ed emozioni: "Gran Galà 70", evento clou delle celebrazioni per il settantesimo del Coro Polifonico di Valleggia, storica e apprezzata realtà fondata nel 1953. Ospiti d’onore di questa grande festa quattro professionisti che da tempo portano il proprio talento e il nome di Savona in giro per il mondo, accomunati da sentimenti di amicizia e il coro.

Protagonisti saranno Linda Campanella, soprano noto ai principali teatri internazionali, che ha mosso i suoi primi passi proprio nel Polifonico, Matteo Peirone, anche lui cantante lirico che calca i palcoscenici dei vari continenti, Mauro Castellano, pianista considerato uno dei più geniali compositori ed esecutori della sua generazione, e Carlo Aonzo, mandolinista ormai noto e apprezzato in Italia e nel mondo. Questo quartetto eccezionale si esibirà sul palco di via san Pietro 28 regalando al pubblico importanti pagine di musica.

Ovviamente in cartellone anche i "padroni di casa" del Coro Polifonico di Valleggia, diretti da un altro grande professionista vanto del Savonese: Maurizio Fiaschi, maestro di cori e orchestre di caratura internazionale. La serata vanta i patrocini della Diocesi di Savona-Noli e del Comune e sarà presentata dal giornalista Marco Gervino. Non mancheranno alcune sorprese e soprattutto immagini e ricordi della lunga storia del sodalizio e un ricordo del maestro Giuseppe Rebella, scomparso dieci anni fa. Tra i fondatori del coro, lo diresse per cinquant'anni esatti lasciando una preziosa eredità fatta di amore per la musica. Quello stesso amore che risuonerà al Teatro Nuovo. L'ingresso sarà gratuito.

Il Coro Bartolomeo Della Rovere e Convivium Vocis, diretti dal maestro Paolo Venturino, eseguiranno l’opera di musica sacra "Ein deutsches Requiem" (1-2-4-7), composta da Johannes Brahms tra il 1865 e il 1868, a Savona sabato 25 novembre alle ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, e a Finale Ligure domenica 26 novembre alle ore 16 nella Chiesa San Lorenzo Martire, nella frazione Varigotti, in apertura delle celebrazioni per il quarto centenario della costruzione.

Nei prossimi mesi la parrocchiale finalese sarà oggetto di importanti restauri, in particolare il rifacimento della piazza circostante ad opera del Comune. L’esecuzione del "Requiem" sarà dedicata ai benefattori di Varigotti, i quali dal lontano 1624 fino ai nostri giorni si sono dedicati alla parrocchia. La morte della madre nel febbraio 1865, alla memoria della quale il genio amburghese dedicò l’opera, diede a Brahms la spinta decisiva per la composizione. Si tratta di un lavoro sinfonico corale polifonico ma non di un requiem in senso propriamente liturgico e non ha una diretta relazione con le messe funebri tratte dal Missale Romanum cattolico, come quelle di Mozart o Verdi.

Nell'ambito dell'XI Festival Internazionale di Musica di Savona, promosso dall'Ensemble Nuove Musiche, domenica 26 novembre alle ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, La Cetra Barock Orchester Basel, diretta da Andrea Marcon, ci farà immergere nell'ascolto del programma "Le muse sorelle, Arte e Musica dialogano a Venezia". Il "credo" de La Cetra è rendere la musica antica tangibile in modo vivace e avvincente e con interpretazioni aggiornate. Per questo motivo è stata insignita del Premio Europeo di Musica Antica.

Lo storico dell'arte Michele Danieli approfondirà il repertorio musicale tipico seicentesco, contraddistinto da cambi repentini di tempo e passaggi di virtuosismo strumentale. L'ingresso sarà gratuito. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o scrivere via e-mail all’indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

