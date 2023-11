Violenza sulle donne, il 25 novembre concerto "Rosso fuoco" del liceo musicale "Giordano Bruno" di Albenga

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre alle ore 21 presso l’ex chiesa anglicana di Alassio, studenti e docenti del liceo musicale "Giordano Bruno" di Albenga realizzano la terza edizione del concerto “Rosso fuoco”.

"Verranno eseguite musiche di Haendel, Mozart, Puccini, De Andrè. Mai come in questo momento, segnato da tragici avvenimenti, si sente il bisogno di fare sentire la propria voce per esprimere la necessità di un cambiamento culturale basato sui valori del rispetto e dell’uguaglianza che non può più attendere", commenta la dirigente scolastica Simonetta Barile.

L’iniziativa patrocinata dal comune di Alassio e realizzata grazie alla fondazione De Mari è aperta a tutti con ingresso gratuito.