Bruxelles, la statua del Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini in Parlamento Europeo

“È stata un’esperienza indescrivibile essere al Parlamento Europeo di Bruxelles per donare alla Presidente Roberta Metsola la statua in ricordo del nostro indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Alla presenza dell’europarlamentare Marco Campomenosi, abbiamo consegnato l’opera d’arte che resterà nell’ufficio presidenziale”.

Con tanta emozione, il sindaco di Stella Andrea Castellini e l’artista e docente del Liceo G. Bruno di Albenga Pietro Marchese, che ha realizzato anche la miniatura dell’opera originale collocata nel Comune di Stella presso la casa natale del Presidente Pertini, hanno commentato un momento che rimarrà certamente indelebile nella loro memoria e forse anche nella storia.

“Ha viaggiato con noi anche il consigliere Sergio Cheli – spiega il sindaco di Stella -. Siamo molto soddisfatti, non è frequente vedere una fascia tricolore accanto al Presidente dell’Europarlamento. Torniamo in Italia davvero felici”.

“Splendido poter omaggiare il nostro Presidente con questa statua – spiega poi l’artista Pietro Marchese -. La Presidente Metzola ci ha ricevuti nel suo ufficio, ha guardato anche la pubblicazione che abbiamo realizzato e ha letto la frase che abbiamo voluto riportare all’interno del packaging che contiene l’opera d’arte, che è evocativa del pensiero pertianiano e che ci rende orgogliosi di essere italiani”.

“Dopo la bellissima introduzione di Campomenosi – prosegue Marchese -, abbiamo parlato del Presidente Pertini, una figura patriottica di grande valore. Sono felice che anche in Parlamento Europeo ci sia un piccolo spazio dedicato a lui”.

Questo il messaggio espresso da Pertini il 9 luglio 1978 e riportato nello scrigno in cui è conservata l’opera: “L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame”.

La scultura del Presidente della Repubblica che più di tutti ha saputo ispirare “Libertà e Democrazia”, valori importantissimi per tutti gli italiani, è stata realizzata in resina bronzata, ovvero una polvere di bronzo miscelata con delle resine. In questo modo si è riusciti ad ovviare ai problemi legati al trasporto, per cui era fondamentale che la scultura fosse leggera. La resina utilizzata ha permesso di mantenere una lucentezza molto simile all’originale.

“La statua verrà posizionata nell’ufficio di Presidenza, abbiamo visto che il dono è stato davvero molto gradito e apprezzato”, concludono Castellini e Marchese.

Un anno fa, il 6 novembre 2022, è stata inaugurata la statua originale dedicata al Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini, installata nei pressi della sua casa Natale di Stella San Giovanni. L’opera in bronzo, a grandezza naturale, è stata realizzata e donata al Comune di Stella dall’artista Pietro Marchese.