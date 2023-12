Spotorno, cacciatore si spara accidentalmente ad un piede: soccorsi mobilitati

Un incidente di caccia che poteva avere conseguenze ben peggiori quello verificatosi questa mattina, intorno alle 10.30, a Spotorno e che ha visto coinvolto un cacciatore 61enne.

L'uomo, impegnato in una battuta in zona via dei Pini, è rimasto ferito ad un piede dal colpo partito accidentalmente dal suo fucile. Sul posto immediato l'intervento della Croce Bianca di Spotorno, dell'automedica "India" e dei Vigili del fuoco.

Il cacciatore ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.