Per il Boselli Alberti record dei premi Iris per il rendimento universitario degli ex studenti

Insegnamento in aula, strumenti innovativi di didattica, formazione specifica e stage sia in Italia che all'estero per gli studenti del Boselli Alberti che vede riconosciuti i propri successi il premio Iris. L'istituto di via Don Bosco si è aggiudicato tre premi nell’ambito di Iris (Indicatore di rendimento interarea studenti) dell'Università di Genova.

Il riconoscimento riguarda miglior istituto nel dipartimento di Giurisprudenza, di ingegneria e si è classificato come miglior istituto assoluto all’interno dell’ateneo di Genova.

I dati dell'indicatore Iris vengono pubblicati ogni anno e misurano l’efficienza e e i risultati con i quali gli studenti immatricolati all’Ateneo genovese superano gli esami del primo anno, misurando nello specifico il rapporto tra il risultato raggiunto dello studente e il risultato massimo previsto dalla sua Area.

Un altro successo per Boselli Alberti riguarda il progetto Eduscopio che valuta i risultati universitari e lavorativi dei diplomati per trarne delle indicazioni di qualità sull'offerta formativa delle scuole da cui essi provengono, considerando le Università di tutta Italia alla quale sono iscritti gli studenti dei vari istituti scolastici. In questo caso tra gli istituti tecnici, il Boselli-Alberti di Savona è primo sia per l’ambito tecnologico sia per quello economico.

Intanto gli studenti del Boselli-Alberto proseguono anche con la formazione al di fuori dell'istituto scolastico con stage sia in Italia che all'estero. La classe 4B indirizzo CAT sta facendo uno stage di formazione sulla bioedilizia presso Lucense, incubatore di idee di Lucca, mentre una quinta dell'indirizzo turistico ha da poco concluso uno stage in Danimarca, alla Camera di Commercio Italiana, accompagnati dalle docenti Merio e Saino.