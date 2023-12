Presepe di Roccavignale, saranno quattro i Gesù Bambino dell'edizione 2023

Saranno quattro i neonati con origini o legami con Roccavignale che si alterneranno nel ruolo di Gesù Bambino nell’edizione 2023 del tradizionale Presepe Vivente.

Jacopo Bianchi parteciperà al presepe nella prima serata, quella del 22 dicembre. I nonni sono di Roccavignale e partecipano alla manifestazione da vari anni: il nonno nel gruppo dei pastori, la nonna nella taverna della cioccolata calda. Anche la sorellina Sveva avrà un ruolo e sarà uno degli angioletti.

Nella seconda serata, quella del 23 dicembre, si alterneranno nel ruolo di Gesù Bambino Vittoria Peirone e Aurora Pedroni. Lunga tradizione di famiglia per Vittoria, i cui genitori hanno partecipato al presepe per diversi anni con il fratellino Leonardo che è stato Gesù Bambino nel 2018 e quest’anno sarà uno degli angioletti. La famiglia di Aurora invece abita a Roccavignale da poco tempo e la partecipazione al presepe come Gesù Bambino rafforza il legame con la nuova comunità. Anche il fratellino di Aurora, Alessandro, sarà uno degli angioletti.

Infine, nell’ultima serata, quella del 24 dicembre, a ricoprire il ruolo di Gesù Bambino sarà Camilla Berta: nonni figuranti di lungo corso, mamma ex Madonna e la sorellina Rachele già partecipante al presepe anche lei nel ruolo di Gesù Bambino.





Il Presepe Vivente di Roccavignale si svolge nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre, con apertura del borgo di frazione Strada a partire dalle 19.30.