Scontro tra due auto a Millesimo, una si ribalta: soccorsi mobilitati, cinque feriti

Incidente stradale in galleria lungo la Sp 28 bis all'altezza di Millesimo. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata a seguito dell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Carcare, la Croce Rossa di Cengio, la Croce Verde di Murialdo, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Mobilitato anche l'elicottero Grifo da Albenga.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi. Una persona è stata trasportata in codice rosso per via aerea all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Altri tre feriti, due in codice giallo e uno in verde, sono stati trasferiti con l'ambulanza al San Paolo di Savona. Una quinta persona ha riportato lievi conseguenze.