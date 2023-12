“Concerto degli Auguri”, si esibiscono gli alunni del Percorso ad Indirizzo Strumentale dell’Istituto Comprensivo di Cairo

Mercoledì 20 dicembre, alle 20.30 a Cairo Montenotte presso il Teatro di Città, con il “Concerto degli Auguri” degli alunni del Percorso ad Indirizzo Strumentale dell’Istituto Comprensivo di Cairo si riaccenderanno i riflettori sul palco del teatro e, per tutti i giovani interpreti, inizierà la magia che si crea quando si calcano le scene insieme ai compagni e si collabora per la migliore riuscita del concerto, provando così un’emozione indimenticabile.

Le classi prime di chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino si esibiranno in un paio di brani orchestrali, opportunamente arrangiati per le competenze acquisite dagli alunni in questi pochissimi mesi di studio; successivamente ciascun ensemble di strumento, nella formazione del duetto o del terzetto, farà ascoltare al sempre numerosissimo pubblico intervenuto, il frutto del loro lavoro di “classe”: ci proporranno melodie popolari italiane, inglesi e tedesche. Lo spettacolo proseguirà in questa modalità con le classi seconde e terze che si esibiranno in brani popolari e della tradizione inglese e islandese, di autori quali brani di F. Schubert, Henry Purcell, Pierre Francisque Caroubel , A. Diabelli, W.A. Mozart, P.I.Ciaikovski, Johann Strauss, Franz Wohlfahrt, G.F.Haendel per poi concludersi con un brano tradizionale che vedrà nuovamente coinvolti tutti gli interpreti.

Saranno presenti allo spettacolo la dirigente scolastica professoressa Elisabetta Di Scanno, il sindaco Paolo Lambertini e le autorità invitate (comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Penitenziaria, ecc.). Il corpo docente del Corso di Strumento Musicale è costituito dai professori Luca Cabella (chitarra), Giorgia Calcagno (flauto), Angela Ferrando (violino) e Simonetta Scagliotti (pianoforte, coordinatrice del corso). Per gli alunni del Percorso ad Indirizzo Strumentale dell’Istituto Comprensivo di Cairo è stato un inizio di anno scolastico particolarmente impegnativo dal punto di vista artistico. Alcune importanti manifestazioni li hanno visti protagonisti sul palcoscenico del Teatro Chebello in occasione di un Concerto in collaborazione con la Banda Puccini di Cairo (che ha sancito l’inizio di una fattiva cooperazione tra le due istituzioni), durante un conferenza di “Libera” dedicata agli alunni delle classi terze e ad alcune classi dell’Istituto Patetta e del Liceo di Carcare, e durante la cerimonia di consegna dei diplomi Ket conseguiti dagli allievi che hanno terminato il triennio lo scorso anno.

Il “Concerto degli auguri” sarà replicato da una piccola rappresentanza degli alunni presso la Ditta Verallia di Dego il giorno 22 Dicembre, in occasione del consueto incontro natalizio, con l’intento di creare un ideale collegamento tra la realtà scolastica e quella del mondo del lavoro.

Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, la classe terza dell’Istituto parteciperà alle manifestazioni del 25 aprile, verrà organizzato un ulteriore concerto in Teatro per tutte le classi e, nelle sale della Biblioteca di Cairo, nell’ultima parte dell’anno, oltre a poter ascoltare in versione solistica tutti gli alunni dei vari strumenti, verrà organizzata una Rassegna degli allievi che vorranno impegnarsi particolarmente nello studio, desiderosi di condividere con il pubblico intervenuto le competenze strumentali raggiunte. Sempre nella primavera inoltrata, le orchestre della classe prima e della classe terza parteciperanno ad un “Contest orchestrale” organizzato dall’IC di Alassio che vedrà coinvolti anche altri Istituti con Percorso a Indirizzo Strumentale di Liguria, Piemonte, Lombardia e bassa Francia.