Savona, Fiera di Natale del 23 dicembre, come cambiano viabilità e divieti di sosta

La Fiera di Natale è un appuntamento atteso dai savonesi per gli ultimi acquisti natalizi. Per la fiera, in programma sabato 23 dicembre , sono previsti cambi alla viabilità e in particolare limitazione delle soste e della circolazione.

In piazza del popolo, area perimetrale a monte di via Paleocapa, escluse le direttrici di via XX Settembre e di via Paleocapa, ed in via Montesisto (tutta, ambo lati) ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 21 del 23 dicembre e divieto di circolazione veicolare (escluso veicoli operatori mercato).

Deve essere garantito in ogni caso il transito dei mezzi di soccorso. Saranno istituiti i segnali provvisori: in via Paleocapa all'intersezione con piazza del popolo (in entrambi percorrenze consentite): divieto di transito con direzione obbligatoria diritto.

In piazza del Popolo (tratta a mare in prosecuzione dell'asse di via Guidobono, all'intersezione con via Paleocapa) direzione obbligatoria a sinistra e destra;. Infine ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, sempre dalle 6 alle 21 di sabato 23 dicembre, (escluso veicoli operatori mercato): in corso Italia – tratta di Ztl compresa fra Via dei Vegerio e Via Battisti-Via Pertinace;.