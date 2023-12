Savona, casa rifugio per le donne maltrattate, affidato l'incarico di gestione del servizio

Il Distretto 7 Savonese ha in essere un servizio rivolto all'accoglienza e alla presa in carico di donne, sole o con minori, vittime di violenza, provenienti in via prioritaria da uno dei Comuni del distretto ma anche da uno dei comuni del territorio della provincia di Savona o di altri comuni italiani. Per questo scopo il Distretto ha stipulato un Protocollo d'Intesa con Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia di Savona finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi a favore di queste categorie fragili e in difficoltà, che prevede fra l'altro che l'Asp Opere Sociali sia soggetto cofinanziatore dell'iniziativa, mettendo a disposizione la sede della Casa Rifugio e della Casa di II Livello.