Ci sono una napoletana e un savonese: lo show di fine anno a Stradanuova

Si intitola 'Struffoli e Pandolce' lo spettacolo di Capodanno di Francesca Puglisi e Daniele Raco che andrà in scena domenica 31 dicembre in doppia replica per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno all’insegna del divertimento e dell’ironia. Il titolo affonda le radici nelle origini dei due protagonisti: una napoletana e un savonese che si incontrano dando origine a una coppia inedita e inaspettata, pronta a regalare sorrisi al pubblico in sala, che ha accolto con entusiasmo la proposta del Teatro Stradanuova: mancano infatti una decina di biglietti al sold out della prima replica, prevista alle ore 19.30, mentre quella delle 22 è già al completo.

È proprio il comico ligure a raccontare qualche dettaglio in più su quello che andrà in scena domani sera: “Io e Francesca ci conosciamo ormai da un paio di anni, ci siamo incontrati a Milano in alcune serate dove si esibiscono più comici ed è nata una bella amicizia. Andiamo molto d’accordo e c’è molta stima reciproca, ma in realtà l’idea di ‘accoppiarci’ è stata di Eleonora D’Urso: abbiamo fatto parte entrambi del festival Comicity, e quando ha capito che anche molto amici ci ha proposto di fare il Capodanno insieme, e insieme abbiamo detto: ‘Perché no’”.

Senza troppe anticipazioni, Raco continua a spiegare: “Durante lo spettacolo avremo momenti individuali, perché in fondo siamo entrambi monologhisti e facciamo stand -up comedy. Quindi ognuno avrà i suoi spazi, ma insieme avremo diversi momenti, giusto per divertirci un po’. Ci sarà sicuramente un po’ di improvvisazione, e un paio di sketch abbastanza gustosi che porteremo avanti insieme. Durante la promozione di ‘Struffoli e Pandolce’ abbiamo anche giocato su potenziali trenini, canzoni della Carrà e altri momenti festosi, tutti aspetti che non amo molto, mentre a Francesca piaceva l’idea di fare baldoria. Probabilmente finirà così, ma cercherò di defilarmi se possibile (ride)”.

La fine dell’anno è anche il momento in cui si tirano le somme di quello che è stato e si fanno propositi per il futuro che verrà: “Per me il 2023 è stato un anno pazzesco, sia dal punto di vista del lavoro sia personale, un anno di cambiamento molto proficuo.

Il 2024 parte subito col botto perché debutto il 19 e il 20 gennaio con il nuovo spettacolo al Teatro Garage: si chiama ‘Solo’ perché è quello che mi è successo nel 2023… Si gioca molto sulle declinazioni di questa parola, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche del trovarsi da soli ad affrontare le cose: sul palco, quando faccio i viaggi per andare a fare gli spettacoli... è un po’ un ‘solo’ a trecentosessanta gradi, con tutte le sfaccettature del termine”.

Ma non solo: dopo gli appuntamenti genovesi, Daniele Raco proseguirà il suo tour anche al di fuori dei confini regionali: “A marzo parteciperò a due rassegne in provincia di Bologna, a Medicina e a Castel San Pietro Terme, dove ormai sono ospite da tre anni. Lo spettacolo poi arriverà anche a Milano, in un posto dove la direttrice artistica è proprio Francesca. Ci sono poi diverse cose in ballo, tra cui una tappa a Savona, la mia città, nel mese di aprile”.

Teatro, rassegne, ma anche televisione: Raco è uno dei stand - up comedian più celebri, e anche se spesso e volentieri il piccolo schermo penalizza un po’ l’estro di un artista non esclude ci siano novità importanti con l’arrivo della nuova stagione: “Continuano ad andare in onda le puntate di stand - up di Comedy Central, e poi c’è all’orizzonte la partecipazione al Laboratorio Zelig… magari se trovo il pezzo giusto potrebbe essere la volta che in tv ci torno davvero”.

Per chi volesse tentare di accaparrarsi gli ultimi biglietti per assistere a ‘Struffoli e Pandolce’ è possibile visitare il sito del Teatro Stradanuova. Esiste anche una lista d’attesa per essere chiamati dallo staff in caso di rinunce o disdette.