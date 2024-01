Pietra, balneari il lutto: addio a Luigi "Pucci" Allegri

Pietra Ligure e in particolare il suo mondo imprenditoriale sono in lutto per la scomparsa, all'età di 79 anni, di Luigi Allegri noto come "Pucci", così come lo stabilimento balneare situato nel centro cittadino a cui aveva legato il suo nome.

“Ieri è venuto a mancare Luigi Allegri, da tutti conosciuto come Pucci, noto imprenditore dei bagni marini della nostra città, cui mi legava amicizia e stima – afferma il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi -. Protagonista nel settore dell’impresa turistico balneare, ha continuamente investito, con capacità, passione e dedizione, nello sviluppo di una accoglienza di alto livello, innovativa e attenta al cliente, perseguendo, insieme ai figli Mattia e Enrico, il miglioramento dei servizi e contribuendo a qualificare l’offerta turistica di Pietra Ligure e a valorizzare i nostri lidi e il nostro territorio”.

“Alla moglie Rosanna, ai figli Mattia ed Enrico e a tutta la sua famiglia, vanno le condoglianze mie personali e di tutta l'amministrazione comunale”, conclude il primo cittadino.

I funerali avranno luogo mercoledì 3 gennaio, alle ore 11.00 nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure dove, inoltre, sarà recitato il Santo Rosario oggi, martedì 2 gennaio, alle ore 17.30.

Dopo le esequie, è prevista la tumulazione nel cimitero di Castelnuovo Bormida (provincia di Alessandria), luogo d'origine della famiglia Allegri.

Luigi Allegri lascia la moglie, i figli, le nuore, i nipotini oltre ai parenti tutti. In queste ore, testimonianze di cordoglio sono state espresse dalle associazioni di categoria Nuova Balnearia Pietrese e AssoMare Pietrese.