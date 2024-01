"Si è allontanata da Varazze e si è recata a Genova via Pre e dintorni. Sicuramente è con gente non buona e in stato confusionale, chi la vede chiami il 112".

E' scomparsa nuovamente Giulia, la giovane 27enne che già nel settembre del 2022 aveva fatto perdere le sue tracce dal comune varazzino per poi essere ritrovata qualche giorno dopo.

L'appello è stato lanciato sui social nelle ultime ore.