Servizio Civile Universale, dalla Croce Bianca di Albenga la disponibilità per 10 posti

Torna nell'edizione 2024 il Bando del Servizio Civile Universale all'interno del programma “We reSCUe. Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria” per un totale di 360 posti in tutta la regione, dedicati ai giovani dai 18 ai 25 anni con voglia di mettersi in gioco vivendo un'esperienza di vita unica e formativa.

Di questi, 10 sono stati resi disponibili dalla Croce Bianca di Albenga, di cui 2 nella sezione di Villanova e altri 8 proprio nella Città delle Torri. Di questi ultimi, 3 saranno riservati ai giovani GMO, ossia quei ragazzi che, per motivi diversi connessi alla propria specifica condizione, incontrano maggiore difficoltà a sentirsi cittadini attivi, a provare interesse per la vita sociale, ad affrontare il percorso di ricerca per accedere al mondo del lavoro.

In questo caso, i progetti prevedono l’impiego di giovani con bassa scolarizzazione ovvero in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria inferiore.

L'impegno richiesto è di 25 ore settimanali per un anno intero (ossia 12 mesi, ndr) con un compenso di 507,30 euro al mese.

Le candidature, per le quali si possono ottenere maggiori informazioni rivolgendosi direttamente alla sede o ai contatti della pubblica assistenza ingauna, devono giungere entro le ore 14 del prossimo 15 febbraio.

Tra i vantaggi che offre l'adesione al Servizio Civile Universale, oltre al rilascio di un attestato di partecipazione al termine del percorso, vi è il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite e la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione con la possibilità di valere quale titolo di preferenza. Il servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile).