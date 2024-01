Museo Trucco di Albisola, la mostra “Natività nell'arte ceramica” conquista il pubblico

Il Museo Trucco si è vestito di gioia e di atmosfera natalizia in occasione della mostra "La Natività nell'arte ceramica", che in un mese ha registrato più di 250 accessi. Un numero destinato a salire negli ultimi giorni di apertura. Nelle sale del Trucco sono infatti esposte fino al 13 gennaio opere a tema natalizio realizzate da importanti artisti del Novecento: "Una piastra riguardante l'Annunciazione di Manlio Trucco - a cui è intitolato il Museo -, le statuine del presepe di Eliseo Salino in terracotta smaltata, quindi le favolistiche figure di Lele Luzzati, il piatto barocco di Milena Milani, il 'presepe panettone' di Sandro Soravia, e la festosa esplosione colorica di Antonio Sabatelli, solo per citarne alcuni". Così il critico d’arte Luciano Caprile, curatore dell’evento.

Soddisfatta per il successo anche Simona Poggi, assessore alla Cultura di Albisola Superiore e ideatrice dell'esposizione: "Ho fortemente voluto questa mostra, che si è rivelata anche una bellissima sorpresa. Non immaginavo, infatti, che il tema della Natività, così popolare nella storia dell’arte già nella pittura del IV secolo, avesse appassionato tanti artisti del Novecento che hanno fatto ceramica nelle manifatture albisolesi”.

“Il Museo ha confermato di essere luogo di interesse, anche per le scuole del territorio che hanno fatto visita alla mostra – prosegue -. Credo che grazie ai numerosi lavori di riqualificazione, alla collaborazione di alcuni cittadini volontari e alle vivaci iniziative che si organizzano anche nella biblioteca, il Museo sia rinato e sia diventato un luogo di identità del nostro territorio, un polo culturale polivalente. E i numeri lo confermano, più di 250 le presenze in questo ultimo mese, alle quali si aggiungono i significativi ingressi delle altre mostre svolte nel 2023, ovvero 'Presepi d'avanguardia. Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti'; 'Moiso e Giannici a tutto tondo'; 'Sosabravo tra rito e mito' e 'Arturiana' di Arturo Santillo e Cristina Dotto Viglino. Un bilancio davvero positivo – conclude -, che dà ulteriore spinta alla cultura in un contesto in continua evoluzione”.

La mostra sarà aperta fino al 13 gennaio come da orari di apertura del Museo.