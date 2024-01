Savona, alle medie Montalcini arriva il modello americano con aule dedicate per materia

Per ogni aula la sua materia, con gli studenti che si spostano invece dei professori. Alle scuole Medie Montalcini arriva il modello delle lezioni all'americana.

"Con il vicesindaco Elisa Di Padova e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale ho visitato la sede del Comprensivo 4 in Via Machiavelli della Secondaria di primo grado- spiega il sindaco Marco Russo - dove è in corso un progetto innovativo di grande interesse. Da pochi mesi in questa scuola stanno mettendo in pratica 'Ruotando si impara': sono state realizzate aule dedicate alle singole materie, allestite secondo il tema della rispettiva materia".

Gli studenti non attendono gli insegnanti nella propria aula, ma si spostano nelle aule dedicate alle varie materie. " In questo modo – prosegue Russo - viene ripensato il paradigma insegnamento-apprendimento, gli studenti si sentono più responsabilizzati, sono più concentrati e attenti a lasciare la classe dove hanno appena terminato la lezione pulita e in ordine, così come l'hanno trovata".

"Un bell’esempio di innovazione didattica, capace di costruire un nuovo rapporto tra insegnanti e allievi, responsabilizzando anche i nostri ragazzi, una bella collaborazione molto utile per la nostra comunità che mette insieme enti e progetti. E’ bello pensare che questa scuola, tra l'altro, pochi mesi fa ha visto al lavoro i Custodi del bello che hanno ritinteggiato e risistemato le aule, aiutando la scuola a realizzare il suo progetto".