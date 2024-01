Tetto a fuoco a Pontinvrea: volgono al termine le operazioni di bonifica

Ancora una squadra di Vigili del fuoco operativa sull’incendio divampato domenica 14 gennaio a Pontinvrea. Volgono al termine, quindi, le operazioni di bonifica.

L’allarme era stato lanciato prima delle 20 per un rogo che ha interessato il tetto di una casa disposta su tre livelli (piano terra, primo piano e mansarda) con più numeri civici, a Pontinvrea, in via Vernetta, località Giovo.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, con l’invio sul posto delle squadre di Cairo, Varazze, il distaccamento di Sassello e l'autobotte da Savona.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i militi della Croce Bianca di Giusvalla e i Carabinieri per i rilievi del caso. Fortunatamente tutti illesi gli abitanti della casa. Gravi i danni subiti dall’edificio.