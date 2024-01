Savona, sul Bacigalupo il gruppo Pd e Pastorelli replicano a Scaramuzza: "Dov'era nel 2021?"

Alle parole dell'ex assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza sul Bacigalupo e sul mancato finanziamento del bando che avrebbe consentito il restyling dello stadio, interviene il gruppo del Pd in Consiglio Comunale.

"Il gruppo consiliare Pd – spiega una nota -ha indirettamente appreso dall'assessore allo sport Rossello la non ammissione al bando sport e periferie per la riqualificazione dello stadio Valerio Bacigalupo – spiega il gruppo del Pd".

"La riqualificazione dello stadio è un punto fermo del programma presentato in campagna elettorale e vogliamo rassicurare i savonesi che il nostro gruppo continuerà a monitorare la situazione e cercherà i fondi in altri contesti istituzionali oltre a ripresentarsi al prossimo bando. A seguito delle dichiarazioni dell'ex assessore Scaramuzza vogliamo ricordargli che abbiamo ereditato una struttura completamente chiusa e abbandonata dallo stesso mentre oggi dopo il nostro insediamento lo stadio seppur parzialmente è ritornato a vivere. Troppo facile addossare colpe agli altri avendo colpe. Dov'era Scaramuzza nel 2021? "

Sul tema interviene anche Il presidente della Consulta dello Sport, Aureliano Pastorelli, che ha rispedito le critiche al mittente. "Vorrei chiedere a Scaramuzza - attacca subito Pastorelli - dove fosse nel 2021? L'attuale amministrazione pur avendo magari commesso qualche errore quanto meno sta provando a far rivivere il Bacigalupo. Non siamo stati ammessi al bando? Ok ci riproveremo e magari proveremo a cercare fondi in altri contesti istituzionali".

"La riqualificazione del Bacigalupo - prosegue Pastorelli - è un punto fermo del programma elettorale e continueremo a portare avanti l'intenzione di completare l'opera! Ma nel 2021 noi lo abbiamo trovato chiuso con dei lucchetti al quanto arrugginiti. Frumento ha dichiarato che senza campo non c'è futuro, noi guardiamo al futuro ma i soldi non nascono sotto gli alberi e Scaramuzza lo sa bene".