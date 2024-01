Da Pietra Ligure alla Borsa di New York, Giacomo Negro guida Sdp Capital nel complesso mondo dei mercati finanziari

Una nuova realtà finanziaria si sta ritagliando uno spazio nel complesso mondo dei mercati finanziari. È Sdp Capital, azienda fondata nel 2023 e guidata dal pietrese Giacomo Negro.

Nonostante la giovane età, quello di Negro è un nome già noto. In passato impegnato in politica (è stato consigliere comunale a Pietra Ligure all'epoca dell'amministrazione del sindaco Valeriani) è stato poi uno dei titolari di FL Group, azienda specializzata nella produzione commercializzazione di cannabis per usi terapeutici. Terminata l'avventura nel settore farmaceutico, ecco un nuovo impegno in un mondo completamente diverso.

"Sono sempre stato interessato al mondo della Borsa e degli investimenti e tra le prime domande che mi feci qualche anno fa ci fu quella sul motivo dell'influenza dei mercati sulle vite di noi comuni mortali - ha spiegato a Savonanews - ho così deciso di approfondire la tematica iniziando con investimenti a titolo personale fino a quando, una volta giunto a New York, sono entrato in contatto con un gruppo di professionisti che si occupano di questo da oltre 40 anni: ho avuto la fortuna di sedere a fianco a persone veramente brave come Peter Tuchman, noto come l'Einstein di Wall Street ma anche come il trader più famoso della Borsa americana, e da lì ho deciso di fare di questo interesse un lavoro vero e proprio. Ho notato che c'è grande necessità, soprattutto in Europa, di approfondire questi temi oltre ad un'opportunità commerciale non indifferente offerta dagli Stati Uniti".

La voglia di emergere, unita alla conoscenza di altri due giovani anch'essi provenienti da contesti completamente differenti (Orso Giordi Locatelli, musicista alla Scala, e Gian Pietro Beltrando, impegnato nel mondo del Real Estate), ha portato alla nascita di Sdp Capital: "Abbiamo unito le forze provando a creare qualcosa che ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento all'interno dei mercati finanziari" ha sottolineato ancora il CEO della nuova azienda.

E tra le novità offerte ecco anche una piattaforma di trading integrata e alimentata dall'intelligenza artificiale: "Abbiamo lanciato questa piattaforma, la prima di due che abbiamo intenzione di lanciare, rivolta a qualsiasi tipo di utente, dal neofita a quello più esperto - ha evidenziato Negro - si tratta di uno strumento che consente di utilizzare uno scanner in grado di andare a selezionare le azioni che si muovono di più durante la giornata: non è un suggerimento per un investimento, ma una indicazione su cosa si muove maggiormente. Perché l'utente vuole sapere cosa si muove di più? Perché è importante sapere quali sono i prodotti richiesti e quindi con valore. Solo all'interno del mercato americano ci sono 15 mila aziende quotate, noi andiamo a individuare quali sono quelle che in un determinato momento sono più ambite".