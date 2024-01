Giusvalla, esplosione in una casa in località Cavanna

AGGIORNAMENTO DELLE 15.45: La casa in cui è avvenuta l'esplosione non ha riportato danni esternamente, ma solo internamente. Secondo quanto riferito, in seguito allo scoppio, potrebbe essersi alzata la soletta, tornando al suo posto poco dopo.

Sono in corso le indagini per capire le cause e le conseguenze.

Fortunatamente illesi gli occupanti dell'abitazione.

***

Soccorsi mobilitati nel primissimo pomeriggio odierno, per un’esplosione in una casa a Giusvalla, in località Cavanna.

Secondo le prime informazioni, si tratta di un’abitazione al piano superiore di una trattoria. Dopo il boato, avvenuto intorno alle 13, sono comparse alcune crepe, particolarmente evidenti sul soffitto.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, le forze dell’ordine e i militi della Croce Bianca di Giusvalla.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO